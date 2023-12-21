На сайте Шереметьево появилось новое расписание рейсов в Краснодар

Информация о декабрьских рейсах «Аэрофлота» из Москвы в Краснодар была в сезонном расписании Шереметьево еще в четверг утром. Однако спустя какое-то время рейсы этой авиакомпании перестали показываться в этом же разделе и вместо них стали отображаться рейсы авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») с датой с «12 января 2024 года». Указано, что они планируются ежедневно в 9:55.