В Волгограде рассказали, для чего меняют круговую развязку на Мамаевом кургане

На Второй продольной в Волгограде с осени идут работы по реконструкции круговой развязки в районе Мамаева кургана. Дорожники меняют асфальт и расширяют проезжую часть в мороз, слякоть. В часы пик создаются большие пробки, а водители вынуждены ехать интуитивно из-за отсутствия разметки и дорожных знаков. В Волгограде состоялся брифинг по безопасности дорожного движения в преддверии новогодних праздников. Не обошлось без вопроса и про реконструкцию кругового движения на Мамаевом кургане.
Чиновники заявили, что обновление на участке Второй продольной проходит для уменьшения пробок как по направлению из центра города, так и со стороны Краснооктябрьского района. Теперь автомобилисты с улицы Покрышкина будут поворачивать только направо на Второй продольной, отдельная полоса появится для машин, которые едут с Красного в сторону Больничного комплекса.
Кольцо необходимо было увеличить, чтобы не было пересечения транспорта, чтобы был хороший треугольник видимости. Сегодня необходимо все работы завершить. Для контроля движения будут установлены камеры.
Так будет осуществляться движение на круговой развязке после окончания работ. Схема предоставлена администрацией Волгограда.
Дорожники уже сделали бордюры, чтобы водители ехали по своим полосам. Правда, сейчас автомобилисты едут как хотят. Так многие продолжают выворачивать с улицы Покрышкина налево на Вторую продольную, создавая проблемы и себе, и другим участникам дорожного движения. Пока же разметку нужно подождать.
Разметка будет нанесена тогда, когда наступят благоприятные погодные условия. Разметка будет сделана пластиком. Все вопросы мы учтем.
Руководитель профильного комитета добавил, что круговое движение — лучший вариант для Волгограда.
Я считаю, круговое движение в нашем линейном городе — самый оптимальный вариант. Мы увидели результат, когда сделали круговое движение на улице Мира, на набережной, на Мамаевом кургане. Результат положительный. Я убедительно прошу всех автолюбителей соблюдать правила дорожного движения, внимательно относиться к друг другу на проезжей части и вообще в обществе.
Пока же на круговой развязке на Мамаевом кургане продолжаются работы по реконструкции, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Волгоградские автомобилисты вынуждены ждать, когда же все будет готово, чтобы оценить обновления.