В Волгограде рассказали, для чего меняют круговую развязку на Мамаевом кургане

Чиновники заявили, что обновление на участке Второй продольной проходит для уменьшения пробок как по направлению из центра города, так и со стороны Краснооктябрьского района. Теперь автомобилисты с улицы Покрышкина будут поворачивать только направо на Второй продольной, отдельная полоса появится для машин, которые едут с Красного в сторону Больничного комплекса.