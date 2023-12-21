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У «Кристалла» в центре Перми сняли на видео огромную белую сову

Автор видео явно не ожидал такой встречи.

Видео с совой, снятое возле бывшего кинотеатра «Кристалл» в центре Перми, опубликовали в социальных сетях.

«Просто обалдеть… Сова… Просто сова…», — взволнованным голос комментирует за кадром автор видео.

Птица посидела немного в снегу возле знаменитой скульптуры, посвящённой героям «Кавказской пленницы» Трусу, Балбесу и Бывалому, после чего взлетела.

Это уже не первый случай, когда в городе замечают сов, а также диких животных, например лис.

В комментариях к подобным видеозаписям пользователи традиционно шутят, что кому из пермяков пришло «письмо из Хогвардса».

флора и фауна