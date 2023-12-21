У «Кристалла» в центре Перми сняли на видео огромную белую сову

Видео с совой, снятое возле бывшего кинотеатра «Кристалл» в центре Перми, опубликовали в социальных сетях.
«Просто обалдеть… Сова… Просто сова…», — взволнованным голос комментирует за кадром автор видео.
Птица посидела немного в снегу возле знаменитой скульптуры, посвящённой героям «Кавказской пленницы» Трусу, Балбесу и Бывалому, после чего взлетела.
Это уже не первый случай, когда в городе замечают сов, а также диких животных, например лис.
В комментариях к подобным видеозаписям пользователи традиционно шутят, что кому из пермяков пришло «письмо из Хогвардса».