Цена застолья. Около 2 кг. оливье будут стоить кузбассовцам 420 рублей

Этот Новый год хочется отметить с большим размахом, чем предыдущие — такое настроение фиксируют разнообразные опросы. И вроде деньги на желания имеются: реальные доходы в регионе выросли более чем на 6% (по последним данным Кемеровостата). Сколько потратят на празднество кузбассовцы и в чём будут себе отказывать, выяснял корреспондент «АиФ в Кузбассе».
Индекс оливье.
Ежегодно «АиФ в Кузбассе» сравнивает, на сколько изменилась цена самого новогоднего блюда — салата оливье. Для анализа используется следующий состав: 4 яйца, 300 гр варёной колбасы, 500 гр картофеля, по 200 гр моркови и майонеза, 780 гр маринованных овощей (зелёного горошка и огурцов) и 100 гр лука.
Нынче на покупку этих ингредиентов хозяйки потратят 420 ₽ Расчёт проводился по средним ценам ноября, предоставленным Кемеровостатом. За год салат подорожал на 28 ₽ Нетрудно будет догадаться, что самый «позолотевший» ингредиент — это яйца, они стали на 65% дороже. Вторая по росту стоимости — морковь: плюс 41% за год. Наверняка дачники, с осени заложившие выращенную морковку в погреба, с облегчением выдохнут: «Есть всё-таки польза от огорода!» На третьем месте по подорожанию лук и колбаса: на 7%. В пределах 1−3% выросли цены на горошек, картофель и маринованные огурцы. Из всех ингредиентов подешевел только майонез — на 6%.
Итого за год в Кузбассе средняя стоимость оливье выросла почти на 7,2%. Для сравнения, в 2020 г. такое же количество продуктов на салат стоило на 100 рублей дешевле, в 2021 г. — 362 ₽, в 2022 г. — 392 ₽
«Достану икру из рыбы».
Бюджет россиян на новогодние праздники за год вырос на 12% и составил 19,6 тыс. руб. на человека (по данным опроса SuperJob). А сколько собираются потратить кузбассовцы и на чём экономить?
«Тысяч 30−40 выйдет на семью. И мы никуда не поедем отдыхать. Будем ходить с ребёнком по утренникам, спектаклям, бесплатным праздникам у ёлок и по горкам», — рассказала новокузнечанка Анна Иванова. Она сэкономила немного на новогодних подарках сыну — купила заранее на распродажах, а на ёлку в школе он пойдёт в прошлогоднем костюме. Новокузнечанка говорит, что точно откажется от вызова Деда Мороза на дом, а лучше съездит на каникулах в резиденцию на Кузнецкую крепость. На фейерверк тоже жалко тратиться, но ребёнок просит — придётся купить.
«Стол будет традиционным: салаты, бутерброды, на горячее курица или манты. Не могу отказать себе в деликатесе — красной икре. Знакомый предложил купить вскладчину и назвал цифру с тремя нулями, я отказалась. Возьму непотрошёную горбушу за 200 ₽/кг, достану из неё икру и сама посолю», — делится секретом экономии собеседница.
Кемеровчанка Ольга Дятлова собирается встречать Новый год с мамой и братом дома. «Думаю, в общей сложности на все праздничные продукты и алкоголь должно хватить 6−7 тысяч. Цены пугают, конечно, очень», — говорит она. Продукты собеседница надеется закупить по акции. Признаётся, что вновь вынуждена отказаться от нового наряда и ёлки. «Была традиция делать маникюр перед Новым годом. Нынче откажусь, денег совсем не хватает. Я раньше за 800 ₽ делала, сейчас он 2000».
Уложимся в 1000 ₽?
У «АиФ в Кузбассе» есть традиция: мы ежегодно выкраиваем, как устроить праздничное застолье на 1000 ₽ семьи из четырёх человек. В прежние годы уже пришлось пожертвовать тортом, икрой, мясными и овощными нарезками.
В этом году в 1000 ₽ уложиться опять удалось! Овощи из погреба в расчёт не брались. Пришлось пожертвовать частью курицы — взять не 1,5 кг, а 1 кг. Но главные символы новогоднего стола — оливье, мандарины и шампанское — удалось оставить в прежних объёмах.
А как у соседей?
Средний бюджет на празднование Нового года и новогодние каникулы (без учёта подарков) на человека:
Новосибирск — 16 400,
Омск — 17 500,
Красноярск — 19 600.
(По данным опроса SuperJob.).