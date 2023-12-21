Цена застолья. Около 2 кг. оливье будут стоить кузбассовцам 420 рублей

«Тысяч 30−40 выйдет на семью. И мы никуда не поедем отдыхать. Будем ходить с ребёнком по утренникам, спектаклям, бесплатным праздникам у ёлок и по горкам», — рассказала новокузнечанка Анна Иванова. Она сэкономила немного на новогодних подарках сыну — купила заранее на распродажах, а на ёлку в школе он пойдёт в прошлогоднем костюме. Новокузнечанка говорит, что точно откажется от вызова Деда Мороза на дом, а лучше съездит на каникулах в резиденцию на Кузнецкую крепость. На фейерверк тоже жалко тратиться, но ребёнок просит — придётся купить.