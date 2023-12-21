Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По данным Челябинского ЦГМС, 22 декабря в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 22 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, гололедица, отложение мокрого снега на провода.
В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи.