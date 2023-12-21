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Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на Южном Урале

В отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 74% 768 мм рт. ст. +3°
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Источник: Reuters

Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено на Южном Урале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По данным Челябинского ЦГМС, 22 декабря в отдельных районах региона ожидаются порывы ветра до 22 м/с, осадки в виде мокрого снега и дождя, гололед, гололедица, отложение мокрого снега на провода.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, обрыв линий электропередачи.