Новую структуру в мэрии Красноярска возглавил Сергей Давыдов

В мэрии Красноярска назначили начальника управления проектной деятельности. Информация об этом появилась на официальном сайте.
Недавно созданное управление возглавил 32-летний Сергей Давыдов. Ему предстоит курировать решение проектных вопросов, проводить работу по нацпроектам, сотрудничать с вышестоящими чиновниками, заниматься подготовкой к 400-летию Красноярска.
Сергей Давыдов уроженец Томска, выпускник СФУ по специальности «Инженер теплогазоснабжения и вентиляции», там же проходил курсы переводчика с английского и по муниципальному управлению. Карьеру начал с должности руководителя департамента транспорта в АНО «Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» в 2014 году.
Последние два годы был замом руководителя департамента транспорта городской мэрии. Эта структура недавно была упразднена.
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