Новую структуру в мэрии Красноярска возглавил Сергей Давыдов

Сергей Давыдов уроженец Томска, выпускник СФУ по специальности «Инженер теплогазоснабжения и вентиляции», там же проходил курсы переводчика с английского и по муниципальному управлению. Карьеру начал с должности руководителя департамента транспорта в АНО «Исполнительная Дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске» в 2014 году.