В Самару прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

В этом году Дед Мороз не пожалел сил и приехал на своем сказочном поезде, украшенном огнями и узорами. Передвижная резиденция волшебника включает в себя вагон-приемную, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр, а также вагон с кукольным театром. На новогодней лавке можно приобрести уникальные сувениры северных мастеров.