В Самару прибыл Дед Мороз из Великого Устюга

21 декабря в областную столицу прибыли самые долгожданные гости — Дед Мороз и Снегурочка. Зимний волшебник приехал прямо из Великого Устюга, чтобы встретиться с самарскими жителями и окунуть их в атмосферу предпраздничной радости.
В этом году Дед Мороз не пожалел сил и приехал на своем сказочном поезде, украшенном огнями и узорами. Передвижная резиденция волшебника включает в себя вагон-приемную, вагон «Сказочная деревня» для проведения игр, а также вагон с кукольным театром. На новогодней лавке можно приобрести уникальные сувениры северных мастеров.
Бесплатная программа продлится до пяти часов вечера. Отметим, что сказочный персонаж уже вышел на перрон, чтобы поздравить детей лично, создавая неповторимую атмосферу веселья и волшебства. Он также пообещал вернуться перед отъездом в 16:40, чтобы напомнить о предстоящем празднике и подарить частичку новогоднего волшебства всем жителям Самары.
Напомним, что ранее стала известна полная программа встречи Деда Мороза с самарчанами. С праздничным героем можно будет сфотографироваться и унести праздничное настроение с собой на фотокарточке.