Очередное варварское «благоустройство» на берегах Анхора. Экоинспекция выявила нарушения и не нашла разрешительных документов

Работы по благоустройству проходят в зоне музея Олимпийской славы и около парка Навруз. Как сообщают очевидцы, благоустройством это трудно назвать — рабочие прокладывают дорожки между взрослыми деревьями, корни которых варварски обрубают.
Отметим, что со стороны парка Навруз (Шайхантахурский район) «благоустроители» действуют согласно плану, который в сентябре был представлен на баннере. А для работ со стороны музея Олимпийской славы (Юнусабадский район) никакого плана не было и нет.
В результате «благоустройству» подверглись склоны к Анхору на обоих берегах канала, некоторые молодые саженцы вырвали, а между большими деревьями рабочие наспех прокладывают дорожки, повреждают их корни, что губительно для деревьев.
Если подобный план по «благоустройству» будет утвержден и в Олимпийском парке, то под угрозой окажутся еще десятки деревьев. Общественность обеспокоена и выступает против этих работ. Тем более, что прибывшая по сигналу экоинспекция установила нарушения и отметила отсутствие разрешения на работу.