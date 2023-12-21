Очередное варварское «благоустройство» на берегах Анхора. Экоинспекция выявила нарушения и не нашла разрешительных документов

Если подобный план по «благоустройству» будет утвержден и в Олимпийском парке, то под угрозой окажутся еще десятки деревьев. Общественность обеспокоена и выступает против этих работ. Тем более, что прибывшая по сигналу экоинспекция установила нарушения и отметила отсутствие разрешения на работу.