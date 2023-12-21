Строительство нового автовокзала в Ростове приостановлено по решению суда

Автовокзал «Центральный» должен стать одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Ростовской области. Здесь планируется построить восемь перронов для высадки и 27 перронов для посадки пассажиров. Выпускаемая мощность автовокзала составит до 1800 рейсов в сутки.