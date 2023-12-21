Строительство нового автовокзала в Ростове приостановлено по решению суда

Суд запретил холдингу «Агроком» «проводить строительные, земляные и иные виды работ в охранных зонах с реестровыми номерами, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0020202:56», — сказано в документе.
Уточним, что упомянутый земельный участок расположен по адресу проспект Шолохова, 270/1 (старый аэропорт).
Тем самым суд удовлетворил иск Донской сетевой компании к группе «Агроком». Истец требует запретить строительство и восстановить «поврежденное электросетевое хозяйство ООО “ДСК”, расположенное на земельном участке».
Как пояснили в ДСК, на указанной территории расположены кабельные линии, повреждение которых «может нарушить электроснабжение потребителей, в том числе социально значимых объектов».
Запрет на проведение работ введен в качестве обеспечения иска.
Суд продолжит рассмотрение дела. Очередное заседание назначено на 29 января 2024 года.
Если доводы истца по итогам процесса будут отвергнуты, строительство вокзала возобновится. В противном случае сооружение объекта окажется под вопросом.
В группе «Агроком» назвали судебный спор попыткой ДСК сорвать реализацию крупного инвестпроекта стоимостью 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант-юг».
Автовокзал «Центральный» должен стать одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Ростовской области. Здесь планируется построить восемь перронов для высадки и 27 перронов для посадки пассажиров. Выпускаемая мощность автовокзала составит до 1800 рейсов в сутки.