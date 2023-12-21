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Строительство нового автовокзала в Ростове приостановлено по решению суда

Ростовская область, 21 декабря 2023. DON24.RU. Арбитражный суд Ростовской области ввел временный запрет на строительство областного автовокзала «Центральный» на проспекте Шолохова в Ростове. Документ опубликован 18 декабря на сайте арбитража.
Строительство нового автовокзала в Ростове приостановлено по решению суда
Источник: Правительство Ростовской области

Суд запретил холдингу «Агроком» «проводить строительные, земляные и иные виды работ в охранных зонах с реестровыми номерами, расположенных на земельном участке с кадастровым номером 61:44:0020202:56», — сказано в документе.

Уточним, что упомянутый земельный участок расположен по адресу проспект Шолохова, 270/1 (старый аэропорт).

Тем самым суд удовлетворил иск Донской сетевой компании к группе «Агроком». Истец требует запретить строительство и восстановить «поврежденное электросетевое хозяйство ООО “ДСК”, расположенное на земельном участке».

Как пояснили в ДСК, на указанной территории расположены кабельные линии, повреждение которых «может нарушить электроснабжение потребителей, в том числе социально значимых объектов».

Запрет на проведение работ введен в качестве обеспечения иска.

Суд продолжит рассмотрение дела. Очередное заседание назначено на 29 января 2024 года.

Если доводы истца по итогам процесса будут отвергнуты, строительство вокзала возобновится. В противном случае сооружение объекта окажется под вопросом.

В группе «Агроком» назвали судебный спор попыткой ДСК сорвать реализацию крупного инвестпроекта стоимостью 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант-юг».

Автовокзал «Центральный» должен стать одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в Ростовской области. Здесь планируется построить восемь перронов для высадки и 27 перронов для посадки пассажиров. Выпускаемая мощность автовокзала составит до 1800 рейсов в сутки.

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