Оттепель может сохраниться в Петербурге в Новый год

Оттепель в Петербурге постепенно прекращается, и уже в начале следующей недели в город вернется прохладная погода со снегопадами. Однако радоваться пока нечему. Вероятность того, что новогодняя ночь пройдет как в зимней сказке, как говорится, 50 на 50. Пока точный прогноз дать очень сложно, ведь до Нового года еще целых 10 дней. Поэтому в Северной столице в ночь с 31 декабря на 1 января может быть как и оттепель с дождем, так и сильный мороз. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.
— Расчеты в более чем 10 дней производят только две прогностические модели, поэтому на них традиционно и ориентируемся. Но вот результаты этих расчетов очень разные, и они постоянно меняются. Так, у Европейского центра прогнозирования температура в новогоднюю ночь то ноль градусов, то минус десять. А американская модель GFS прогнозирует то оттепель с дождем, то мороз до −25 градусов, — указал Колесов.
Перестройка в атмосфере идет постоянно, и, как показывает практика, даже самые умные компьютеры не могут дать точный прогноз. Поэтому остается только подождать. А какая все-таки погода будет в Петербурге в новогоднюю ночь, станет понятно лишь за три-пять дней до праздника.