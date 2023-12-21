Оттепель может сохраниться в Петербурге в Новый год

Оттепель в Петербурге постепенно прекращается, и уже в начале следующей недели в город вернется прохладная погода со снегопадами. Однако радоваться пока нечему. Вероятность того, что новогодняя ночь пройдет как в зимней сказке, как говорится, 50 на 50. Пока точный прогноз дать очень сложно, ведь до Нового года еще целых 10 дней. Поэтому в Северной столице в ночь с 31 декабря на 1 января может быть как и оттепель с дождем, так и сильный мороз. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.