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В Краснодаре из-за дождя и снега объявили экстренное предупреждение

На территории Краснодара и нескольких других муниципалитетов Кубани объявлено штормовое предупреждение.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 74% 768 мм рт. ст. +3°
Зима
Источник: РИА "Новости"

Погода в регионе ухудшится в ближайшие несколько дней, сообщает ЕДДС кубанской столицы.

По данным синоптиков, 22, 23 и 24 декабря в крае пройдут ливни, снег, ожидаются грозы и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В ЕДДС напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по телефонам «112» или 214−33−36.

Вячеслав Рыжков.