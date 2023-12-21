В Краснодаре из-за дождя и снега объявили экстренное предупреждение

Погода в регионе ухудшится в ближайшие несколько дней, сообщает ЕДДС кубанской столицы.



По данным синоптиков, 22, 23 и 24 декабря в крае пройдут ливни, снег, ожидаются грозы и сильный ветер. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.



В ЕДДС напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций нужно обращаться по телефонам «112» или 214−33−36.



Вячеслав Рыжков.