Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 и 24 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снег, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо- западный ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с», — говорится в сообщении.