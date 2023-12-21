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Дожди и снег при сильном ветре: на Крым надвигается шторм

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости Крым. Усиление северо-западного ветра до 25 метров в секунду, дожди, переходящие в мокрый снег и снег ожидаются в Крыму в ближайшие выходные.
Сейчас в Ричмонде: -1° 0 м/с 74% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: РИА "Новости"

В регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональный главк МЧС.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23 и 24 декабря в связи с прохождением холодного фронтального раздела в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дожди, переходящие в мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки. Отложения мокрого снег, гололедица. Усиление юго-западного с переходом на северо- западный ветра 15−20 м/с, местами до 25 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее на Кубани из-за сильного гололеда было объявлено штормовое предупреждение.

В Крыму тем временем продолжают подсчитывать ущерб, причиненный гражданам прошедшим 26—27 ноября штормом и ураганным ветром.