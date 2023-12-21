В Кузбассе начали получать компоненты для строительства из золошлака

«Вопрос утилизации углеродных отходов — один из самых острых: сейчас в стране их перерабатывается не более 10−15%, остальное размещается на полигонах. В Кузбассе практически вся энергетика построена на угле, объёмы золошлаковых отходов велики, их вторичное использование даст реальный экономический эффект и улучшит экологическую обстановку», — сказал губернатор Сергей Цивилев.