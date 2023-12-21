В Узбекистане ветеранов ВОВ поздравят с Новым годом

Акция стартует 26 декабря и продлится до 28 января.
Неравнодушные ташкентцы из сообщества «Волонтеры Победы» в Узбекистане предлагают вспоминать о ветеранах ВОВ не только в День Победы 9 Мая, но и в другие праздники.
В рамках акции «С Новым годом, Ветеран!» волонтеры поздравят участников Великой Отечественной войны и подарят им продуктовые наборы.
Для тех, кто хочет присоединиться к акции, помочь в ее организации и оказать финансовую поддержку, создана группа в Телеграмме.
Напомним, что по данным Минобороны на май 2023 года в Узбекистане живут 174 участника Великой Отечественной войны и ветерана трудового фронта. К сожалению, с каждым годом участников самой страшной войны прошлого века остается все меньше.