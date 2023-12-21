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В Краснодаре умер последний из освободителей города Николай Кономополо

В Краснодаре на 99-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин города Николай Кономополо.
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Источник: Reuters

Мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале выразил соболезнования.

Николай Кономополо был последним из освободителей Краснодара, которые проживали в городе.

«Он навсегда останется в нашей памяти героем, который смотрел на мир с позитивной стороны, любил рассказывать истории и давал мудрые советы. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал мэр.

Татьяна Ручкина.