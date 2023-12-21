Мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале выразил соболезнования.
Николай Кономополо был последним из освободителей Краснодара, которые проживали в городе.
«Он навсегда останется в нашей памяти героем, который смотрел на мир с позитивной стороны, любил рассказывать истории и давал мудрые советы. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал мэр.
Татьяна Ручкина.
В Краснодаре умер последний из освободителей города Николай Кономополо
В Краснодаре на 99-ом году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и Почетный гражданин города Николай Кономополо.
Мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале выразил соболезнования.