В Краснодаре умер последний из освободителей города Николай Кономополо

Мэр Евгений Наумов в своем Telegram-канале выразил соболезнования.



Николай Кономополо был последним из освободителей Краснодара, которые проживали в городе.



«Он навсегда останется в нашей памяти героем, который смотрел на мир с позитивной стороны, любил рассказывать истории и давал мудрые советы. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал мэр.



Татьяна Ручкина.