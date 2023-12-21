В Москве ИИ-сервисы начали определять инсульт

Она отметила, что на сегодняшний день порядка 60 ИИ-сервисов ищут признаки заболеваний по 29 клиническим направлениям. Всего в московском здравоохранении работают уже восемь комплексных решений, которые проанализировали более 150 тыс. КТ-исследований. Суть комплексного сервиса — поиск нескольких заболеваний на одном медицинском изображении. Например, предметом исследования является исключение пневмонии, а искусственный интеллект может дополнительно заметить признаки остеопороза и сигнализировать об этом врачу.