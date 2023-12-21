Мигрантам вручили повестки на новогодних базарах в Челябинске

В Челябинске прошел очередной рейд по мигрантам. В этот раз сотрудники полиции и Росгвардии проверяли крупные стройки и новогодние базары.
— В ходе рейда полицейские проверили более 30 иностранных граждан. В результате пресечено 10 нарушений миграционного законодательства, в том числе пять — за нарушение режима пребывания на территории страны, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Двум иностранцам сокращены сроки пребывания на территории РФ. В случае невыезда из страны в трехдневный срок они будут депортированы. А в отношении еще двух мигрантов судами принято решения о выдворении из России.
В рейде также участвовали представители военного комиссариата. Они вручали повестки в военкомат лицам, которые приобрели российское гражданство.