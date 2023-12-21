Белорусский врач назвал эффективный способ борьбы с мигренью

По словам председателя Белорусской ассоциации врачей Дмитрия Шевцова на телеканале ОНТ, в качестве лечения мигрени врачи могут назначать обезболивающие нестероидные противовоспалительные препараты, а также воздействие магнитного поля, иглорефлексотерапию.