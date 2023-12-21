Белорусский врач назвал эффективный способ борьбы с мигренью

Эффективные способы борьбы с мигренью, которая может длиться от нескольких часов до нескольких суток, предложили белорусские врачи, сообщает sb.by.
По словам председателя Белорусской ассоциации врачей Дмитрия Шевцова на телеканале ОНТ, в качестве лечения мигрени врачи могут назначать обезболивающие нестероидные противовоспалительные препараты, а также воздействие магнитного поля, иглорефлексотерапию.
В свою очередь заведующая Минским городским центром здоровья Снежана Кавриго подчеркнула, что хорошо помогает массаж головы пальцами обеих рук от лба к затылку.
«Это связано с тем, что происходит блокировка проведения болевых импульсов к центральной нервной системе. Также расслабляются мышцы и устраняются спазмы», — отметила Снежана Кавриго.