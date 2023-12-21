Число курильщиков резко снизилось в Новосибирской области

В Новосибирской области снизилось число курильщиков. Об этом КП-Новосибирск сообщила заведующая отделом регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Ольга Королева.
— Многие годы в Новосибирской области держался высокий уровень курящих людей — 39% взрослого населения. В течение семи лет началась активная информационно-коммуникационная кампания. Нам удалось достичь достаточно позитивных результатов. В 2022 году, по данным социологического исследования, проведенного нашим центром, мы зафиксировали 22,7% курящего взрослого населения в регионе, — сообщила КП-Новосибирск Ольга Королева.
Таким образом, процент курильщиков за последние семь лет в НСО значительно снизился. В 2021 году, по словам специалиста, он составлял 28%.
Что касается несовершеннолетних курильщиков, то сейчас их в регионе 8,9%.