Новосибирских автолюбителей предупредили о снежных заносах и гололедице

МЧС предупредила новосибирских автолюбителей о снежных заносах и гололедице в ближайшие дни. В регионе ожидаются перепады температуры от +2 до −17 градусов.
Спасатели отмечают, что неблагоприятная погода может стать причиной крупных аварий и заторов.
К опасным участкам специалисты относят трассы Бердска, Искитимского, Черепановского, Мошковского, Болотнинского, Тогучинского, Новосибирского, Ордынского, Колыванского, Чановского, Барабинского и Коченевского районов области.
Сегодня, 21 декабря, на трассе под Новосибирском рейсовый микроавтобус столкнулся с автобусом и фурой. В микроавтобусе находились 5 человек.