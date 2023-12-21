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Новосибирских автолюбителей предупредили о снежных заносах и гололедице

В МЧС автолюбителей предупредили о перепадах температуры.
Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 74% 768 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

МЧС предупредила новосибирских автолюбителей о снежных заносах и гололедице в ближайшие дни. В регионе ожидаются перепады температуры от +2 до −17 градусов.

Спасатели отмечают, что неблагоприятная погода может стать причиной крупных аварий и заторов.

К опасным участкам специалисты относят трассы Бердска, Искитимского, Черепановского, Мошковского, Болотнинского, Тогучинского, Новосибирского, Ордынского, Колыванского, Чановского, Барабинского и Коченевского районов области.

Сегодня, 21 декабря, на трассе под Новосибирском рейсовый микроавтобус столкнулся с автобусом и фурой. В микроавтобусе находились 5 человек.