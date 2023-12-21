По полям, по полям: кузбасские коммунальщики получили новые тракторы

«Техника поступила в регион в рамках социально-экономического сотрудничества Кузбасса с Республикой Беларусь. Это наш надёжный партнёр, который поставляет в регион мощные грузовики для угольной промышленности и тракторы для сельского хозяйства и коммунальных служб», — говорит Сергей Цивилев.