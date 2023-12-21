По полям, по полям: кузбасские коммунальщики получили новые тракторы

Коммунальщикам из 10 муниципалитетов Кузбасса вручили новые синие тракторы для зимней и летней уборки. Колёсные машины с полным комплектом отправились в Анжеро-Судженск, Белово, Новокузнецк, Юргу, Кемеровский, Крапивинский, Прокопьевский, Топкинский, Чебулинский округа и Таштагольский район.
«Техника поступила в регион в рамках социально-экономического сотрудничества Кузбасса с Республикой Беларусь. Это наш надёжный партнёр, который поставляет в регион мощные грузовики для угольной промышленности и тракторы для сельского хозяйства и коммунальных служб», — говорит Сергей Цивилев.
Новые машины задействуют в содержании улиц и дорог. Конструкция техники адаптирована под сибирский климат и позволяет эксплуатировать её в диапазоне температур от −40 до +40 градусов. Уже со следующей недели тракторы будут чистить дороги и тротуары.