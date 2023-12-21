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В 2024 году минимальный размер взноса на капремонт в Калининградской области повысят на 29%

С 1 июля тариф составит 8,9 рубля за квадратный метр.
газ
Источник: РИА "Новости"

В Калининградской области приняли закон о повышении минимального размера взноса на капитальный ремонт на 29%. Документ был одобрен на заседании Законодательного собрания в четверг, 21 декабря.

В 2024 году в период с 1 января по 30 июня тариф останется прежним — 6,9 рубля за квадратный метр, а с 1 июля по 31 декабря размер составит 8,9 рубля.

«Необходимо отметить, что даже при увеличении размера взноса он считается одним из самых низких в Северо-Западном федеральном округе», — говорит заместитель министра строительства и ЖКХ Евгения Батуркина.

ЖКХ