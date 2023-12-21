Опасность сосулек: кто должен следить за их уборкой с крыш?

В Ленобласти и Петербурге ежегодно из-за схода снега и наледи с крыш появляются жертвы среди населения. В этом сезоне уже зафиксировано несколько случаев. 19 декабря ледяная глыба упала на коляску с двухлетним ребёнком. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. За день до этого произошли ещё три случая в Северной столице, один из которых закончился смертельным исходом прямо на на месте. Чудом после точного попадания на голову обледенелых образований удалось выжить мужчине, когда тот проходил по Мучному переулку. Инцидент попал на видео. Под ледопад попали и машины. Серьёзные повреждения получили близко припаркованные к фасадам.