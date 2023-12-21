В кемеровском Олимпийском парке монтируют 12-километровую гирлянду

Также в субботу, 23 декабря, в 14 часов рядом с Московской площадью откроется самый большой в Кузбассе каток. Одновременно на нём сможет кататься тысяча человек. Для гостей будут работать различные развлекательные локации. В 13 часов состоится церемония награждения победительницы и призёров областного конкурса «Снегурочка — 2024». Центральном событием станет первый массовый хоровод снегурочек, который внесут в книгу рекордов России.