В кемеровском Олимпийском парке монтируют 12-километровую гирлянду

В кемеровском Олимпийском парке на пр. Притомский специалисты монтируют «звёздное небо» — гирлянду из 12 тыс. светильников. Её протяжённость составит 12 км, она будет работать круглый год.
Похожая гирлянда из 96 тыс. светильников висит на ул. Кирова, и там протяжённость подсвеченной части составляет 240 метров.
Также в субботу, 23 декабря, в 14 часов рядом с Московской площадью откроется самый большой в Кузбассе каток. Одновременно на нём сможет кататься тысяча человек. Для гостей будут работать различные развлекательные локации. В 13 часов состоится церемония награждения победительницы и призёров областного конкурса «Снегурочка — 2024». Центральном событием станет первый массовый хоровод снегурочек, который внесут в книгу рекордов России.