Дорога на кладбище в Воронеже превратилась в реку

В Левобережном районе Воронежа из-за активного таяния снега затопило участок улицы Рижской. Дорога проходит возле Левобережного кладбища («Баки»). Горожане, воспользовавшиеся дорогой, сняли путешествие по этой «реке» на видео и опубликовали запись в социальных сетях в четверг, 21 декабря.
Автор публикации отметил, что шутка про «меняю лопату на лодку» становится актуальной. Другой пользователь рассказал, что на указанный участок затапливало и в прошлом году. Тогда вода стояла так высоко, что попала в двигатель его автомобиля, вызвав поломку.
Корреспондент РИА «Воронеж» обратилась в управу Левобережного района за комментарием.
Ранее в мэрии Воронежа рассказали, когда с улиц города исчезнут огромные лужи, образовавшиеся в период оттепели. Очистка ливневок может проходить только когда техника имеет возможность до них добраться, то есть — когда убран слой снега.