Дорога на кладбище в Воронеже превратилась в реку

Автор публикации отметил, что шутка про «меняю лопату на лодку» становится актуальной. Другой пользователь рассказал, что на указанный участок затапливало и в прошлом году. Тогда вода стояла так высоко, что попала в двигатель его автомобиля, вызвав поломку.