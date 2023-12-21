«Поезд Деда Мороза» не доедет до Московского вокзала в Нижнем Новгороде

Утром 29 декабря поезд прибудет в Нижний Новгород, но не Московский вокзал, а на платформу Нижний Новгород — Сортировочный на окраине Канавинского района. Там поезд будет стоять с 09:00 до 15:09. После этого он отправится в Дзержинск, где будет стоять на железнодорожном вокзале с 15:45 до 20:05.



В состав передвижной резиденции Деда Мороза вошли приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан, вагон-лавка и вагон-кукольный театр. Во главе поезда — украшенный гирляндами паровоз. Гостям обещают развлекательную программу с участием артистов и аниматоров.



Посетить передвижную резиденцию Деда Мороза возможно по заранее приобретенным билетам.



Андрей Репин.