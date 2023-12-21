Как казахстанцы будут отдыхать на Новый год

Отметим, что новый 2024 год начнется с понедельника.
Так, при пятидневной рабочей неделе казахстанцам удастся отдохнуть четыре дня подряд: сначала субботу и воскресенье 30 и 31 декабря, а затем официальные праздничные дни — 1 и 2 января. 3 января — уже рабочий день.
Те же, кто работает шесть дней в неделю, будут отдыхать три дня: 31 декабря, а после 1 и 2 января.
Отметим, что согласно закону «О праздниках в РК», Новый год в Казахстане является государственным праздником.
Государственные праздники — это праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.