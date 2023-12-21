В Омской области ожидается потепление до +4 градусов

Синоптики прогнозируют потепление в Омской области в ближайшие дни. Так, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС в ночь на 22 декабря температура воздуха составит 0…-5 градусов. Местами ожидается небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть с силой 7−12 м/с.
Завтра столбик термометра поднимется выше. Температура воздуха сохранится в пределах −1…+4 градусов. Будет ветрено, но без осадков.
Но к выходным снова похолодает. В субботу ночью похолодает до −14 градусов. Ночная температура воздуха составит −2…-14. Местами — туман, изморозь и гололедица. Днем немного потеплеет до 0…-5. Ожидается гололед.
В воскресенье температура воздуха сохранится в пределах −2…-7. Также ожидается гололед.