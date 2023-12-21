В Омской области ожидается потепление до +4 градусов

Синоптики прогнозируют потепление в Омской области в ближайшие дни. Так, по прогнозу Обь-Иртышского УГМС в ночь на 22 декабря температура воздуха составит 0…-5 градусов. Местами ожидается небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть с силой 7−12 м/с.