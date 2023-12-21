Волгоградка нашла старые чеки за продукты на Новый год, сравнила цены с нынешними и поразилась

За 10 лет многое изменилось. Во-первых, ассортимент. Части привычных в 2013 году продуктов на полках уже не встретишь. Во-вторых, заметно «похудели» упаковки — минус 30, 50, 100 граммов тут и там. Раньше мы каждый год закупали продукты в одном и том же ближайшем супермаркете у дома. Теперь очень многие перешли на доставку, научились в приложениях сравнивать цены и искать, где дешевле. Теперь вовсе не обязательно бегать с вытаращенными глазами по магазинам. Закупить все необходимое к новогоднему столу можно, лежа на диване. Хотя в большинстве случаев бесплатная доставка начинается при покупке от 2 тысяч рублей, ну и за алкоголем придется сходить ножками. И все же искать акции работающему человеку проще через приложение, а без скидок цены просто конские.