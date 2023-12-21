Волгоградка нашла старые чеки за продукты на Новый год, сравнила цены с нынешними и поразилась

Разбирая барахло перед Новым годом, наткнулись на десятилетний чек за 14 декабря 2013 года. А в нем такие смешные цифры и яйца по 52 рубля за десяток — тогда казалось такие дорогие. Решили сравнить, как изменились цены на продукты в Волгограде за последние 10 лет и насколько дороже стал обходиться новогодний стол в 2023 году. Вот что из этого вышло.
За 10 лет многое изменилось. Во-первых, ассортимент. Части привычных в 2013 году продуктов на полках уже не встретишь. Во-вторых, заметно «похудели» упаковки — минус 30, 50, 100 граммов тут и там. Раньше мы каждый год закупали продукты в одном и том же ближайшем супермаркете у дома. Теперь очень многие перешли на доставку, научились в приложениях сравнивать цены и искать, где дешевле. Теперь вовсе не обязательно бегать с вытаращенными глазами по магазинам. Закупить все необходимое к новогоднему столу можно, лежа на диване. Хотя в большинстве случаев бесплатная доставка начинается при покупке от 2 тысяч рублей, ну и за алкоголем придется сходить ножками. И все же искать акции работающему человеку проще через приложение, а без скидок цены просто конские.
В 2013 году «Российское шампанское» стоило 154 рубля 90 копеек. Теперь на полках его нет. Беру другое отечественное игристое за 369,90. Есть и дешевле — 240, вот только можно ли его пить, сомневаюсь. Все остальное покупаю через мобильное приложение — только по акции и из двух магазинов, чтобы не переплачивать курьеру.
Какой Новый год без салатов? Они теперь точно выйдут дороже. Традиционный оливье, овощная нарезка, закуски по мелочи. Горошек — привычной недешевой марки попался с хорошей скидкой, кукуруза тоже, правда, другого бренда. Грибочки беру самые дешевые.
На горячее — мясо по-французски. Его стоимость тоже заметно подросла, но не за счет свинины. Сыр за прошедшие десять лет стал деликатесом. Кило самого простенького обходится на 500 с лишним рублей дороже.
Самый большой шок вызывают новогодние деликатесы — красная рыбка и икра. На 300-граммовую упаковку слабосоленой семги цены просто космические — от 590 до 900 рублей. Скрипя сердце, беру по акции с большой скидкой 200 граммов рыбы за 369 рублей. Зато красная икра по сравнению с прошлым годом стала дешевле. Маленькая стеклянная баночка с крупной икоркой потянула на 400 рублей. В 2022-м году ее стоимость была выше. Но какой же смешной теперь кажется цена в 159 рублей 2013 года.
Чек 2013 года вышел на 1833 рубля. Теперь те же покупки с максимальными скидками обошлись в 4268 рублей. Получается, что средний чек вырос больше, чем в три раза. И это с учетом «похудевшей» упаковки. И без сладостей.
На сколько подорожал новогодний стол в Волгограде за 10 лет Чеки 2013 и 2023 года.
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА.