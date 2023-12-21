Штормовое предупреждение объявлено в пятницу из-за тумана и гололеда в Казахстане

Атырауская область — туман и ветер. Гололед и туман — Костанайская область. Порывы ветра, возможно, будут в Мангистауской области. Синоптики также отмечают гололед в Павлодарской области. Низовая метель, туман и гололед — Акмолинская, Северо-Казахстанские области.