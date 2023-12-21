Штормовое предупреждение объявлено в пятницу из-за тумана и гололеда в Казахстане

Ветер со скоростью до 30 м/с будет в Жамбылской области. В столице страны — низовая метель. Туман стоит ждать жителям Улытауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областей.
Об усилении ветра предупреждают синоптики и Жетысускую область. В Карагандинской, Актюбинской областях сохранится туман, а также гололедица на дорогах.
Атырауская область — туман и ветер. Гололед и туман — Костанайская область. Порывы ветра, возможно, будут в Мангистауской области. Синоптики также отмечают гололед в Павлодарской области. Низовая метель, туман и гололед — Акмолинская, Северо-Казахстанские области.