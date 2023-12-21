В Крыму — запрет на торговлю петардами в новогодние праздники

Для граничащих с зоной СВО субъектов — Краснодарский край, Ростовская, Брянская, Курская и Белгородская области, а также Республика Крым — установлены ограничения на применение и реализацию пиротехнических изделий, то есть запрет, — заявил Сергей Воронов. Для остальных жителей России представитель МЧС дал рекомендации по выбору и применению пиротехники.