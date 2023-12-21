Жителей Прикамья предупредили о сильных порывах ветра 22 декабря

В ведомстве рекомендуют жителям Прикамья быть более внимательными и осторожными. В частности, не находиться под кровлей домов и зданий, а также не парковать машины под ними. Водителей просят соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений.