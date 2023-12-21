Опасности для людей нет: в Крыму выявили первый за пять лет случай заражения африканской чумой

Первый за последние пять лет случай африканской чумы свиней зафиксирован в Крыму. Заболевшего поросенка выявили на ферме в селе Маловидное Бахчисарайского района. Как рассказал КП-Крым председатель Госкомитета ветеринарии республики Валерий Иванов, вероятнее всего геном заразного вируса попал на ферму вместе с пищевым продуктом, завезенным из другого региона, который употребляется без термической обработки.
— У заболевшего поросенка оперативно отобрана кровь. Проведены исследования и приняты все меры — произведено отчуждение, ликвидация и дезинфекция. Сейчас мероприятия проходят в режиме наблюдения, — отметил Валерий Иванов.
КАРАНТИН НА МЕСЯЦ.
Указом главы республики на территории фермы введен тридцатидневный карантин. С территории хозяйства запрещен вывоз свиней, выезд и въезд автотранспорта, а также посещение посторонними лицами.
— Установить ограничительные мероприятия (карантин) с 15 декабря 2023 года по африканской чуме свиней на территории строений и сооружений фермы, расположенной в 200 метрах восточнее села Маловидное Ароматненского сельского поселения Бахчисарайского района до истечения 30 календарных дней после уничтожения свиней и (или) диких кабанов в эпизоотическом очаге и убоя (уничтожения) свиней в угрожаемой зоне, — говорится в указе, подписанном Сергеем Аксеновым.
Угрозой признана территория в радиусе пяти километров от зоны карантина. Зоной наблюдения — десятикилометровая. На территории расположенных там хозяйств запрещена реализация живых свиней и продуктов убоя, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок.
ОХОТЕ — БОЙ.
Минприроды Крыма в свою очередь ввело временный запрет на охоту на территории Бахчисарайского района. Ограничения касаются всех видов охоты, за исключением регулирования численности охотничьих ресурсов в радиусе десяти километров.
— Сегодня все меры приняты в полном взаимодействии со всеми службами, опасности нет. Будем надеяться, что если не будет повторного ввоза на нашу территорию генома африканской чумы, то мы с этой проблемой попрощаемся, — отметил Валерий Иванов.
Африканская чума свиней не представляет опасности для человека. Вирус погибает при термической обработке в 70 градусов. Однако может нанести огромный ущерб свиноводческим комплексам и частным хозяйствам. Чтобы восстановить поголовье потребуется несколько лет.