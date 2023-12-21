Опасности для людей нет: в Крыму выявили первый за пять лет случай заражения африканской чумой

— Сегодня все меры приняты в полном взаимодействии со всеми службами, опасности нет. Будем надеяться, что если не будет повторного ввоза на нашу территорию генома африканской чумы, то мы с этой проблемой попрощаемся, — отметил Валерий Иванов.