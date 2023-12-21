Житель Волгоградской области выиграл 5 млн рублей в лотерею под Новый год

Наш земляк купил лотерейный билет за 300 рублей и выиграл 5 млн рублей.
В четверг, 21 декабря, в гослотерее разыграли суперприз. Жителю Волгоградской области повезло под Новый год, он выиграл 5 млн рублей.
В лотерейной организации отметили, что победитель еще не обращался по поводу своего выигрыша. Сотрудники допускают, что счастливчик еще и сам не знает, что теперь он является обладателем 5 млн рублей.
Удачной для волгоградца стала комбинация чисел: 14, 17, 16, 11, 7, 1, 4, 8 в первом поле. Во втором победу принесло число 2.
Волгоградец купил билет в мобильном приложении, розыгрыш проходит каждые 15 минут.