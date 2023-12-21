Ряд дорог перекроют в Самарской области 25 декабря

В следующий понедельник, 25 декабря 2023 года, в Самарской области перекроют ряд дорог. Ограничения введут на время перевозки крупногабаритного груза. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и автодорог.
Так, 25 декабря с 13:00 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Дорожной в поселке Маяк. Речь идет об участке от перекрестка с подъездной дороги к причалу до перекрестка с улицей Фрунзе. С 14:00 до 14:45 ограничат движение транспорта по трассе «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск» — Маяк — Томылово (от пересечения с улицей Дорожной).
С 16:30 до 17:30 для проезда будет закрыт участок трассы «Самара — Волгоград» — Новокуйбышевск 2 (до улицы Промышленной в Новокуйбышевске). С 17:30 до 21:00 — участок улицы Промышленной от остановки «Развилка» до пересечения с улицей Химиков.
С 21:00 до 21:45 перекроют движение по улице Химиков в Новокуйбышевске — участок от улицы Промышленной до проходной Новокуйбышевского НПЗ. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршруты своих поездок.