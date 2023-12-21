Ряд дорог перекроют в Самарской области 25 декабря

Так, 25 декабря с 13:00 до 14:00 нельзя будет проехать по улице Дорожной в поселке Маяк. Речь идет об участке от перекрестка с подъездной дороги к причалу до перекрестка с улицей Фрунзе. С 14:00 до 14:45 ограничат движение транспорта по трассе «Самара — Волгоград — Новокуйбышевск» — Маяк — Томылово (от пересечения с улицей Дорожной).