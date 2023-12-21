Капризная уральская погода может оставить екатеринбуржцев без ледового городка

«Прошли холода экстремальные. Мы сразу решили проблему со льдом. Лед машина за машиной стал приходить на городок. Стало его достаточно. Не успевают и строители, и скульпторы. Все, казалось бы, было в порядке, но пришла оттепель, которую мы не хотели. Лед не любит плюсовых температур», — рассказала директор проекта «Айс-2000» Наталья Тумакова.