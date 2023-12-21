Капризная уральская погода может оставить екатеринбуржцев без ледового городка

Международный фестиваль по созданию ледяных скульптур «Европа — Азия» проводится в Екатеринбурге уже в 22-й раз. Все скульптуры, которые возводят художники, как и иные элементы ледового городка — 2024, посвящены Александру Сергеевичу Пушкину, а тема — «По страницам пушкинских произведений».
В этом году в фестивале принимают участие команды из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Якутска, Ижевска, Архангельска, Хабаровска и Белоруссии. По окончании конкурса специальная комиссия выберет лучшие работы, а их создатели получат денежные призы. Первое место −150 тыс. руб, второе место — 100 тыс. руб, третье место — 50 тыс. руб.
Фестиваль-конкурс продлится до 26 декабря, и к этому времени все 7 запланированных скульптур должны быть готовы, однако начавшаяся оттепель может внести корректировки в работу скульпторов.
«Прошли холода экстремальные. Мы сразу решили проблему со льдом. Лед машина за машиной стал приходить на городок. Стало его достаточно. Не успевают и строители, и скульпторы. Все, казалось бы, было в порядке, но пришла оттепель, которую мы не хотели. Лед не любит плюсовых температур», — рассказала директор проекта «Айс-2000» Наталья Тумакова.
Скульптор Валентин Семенов приехал из Ижевска показать свое мастерство. Темой скульптуры, возводимой командой мужчины, стала «Песнь о вещем Олеге». Валентин поделился проблемами, с которыми сталкиваются творцы в период оттепели.
«К сожалению, работа пока нам не позволяет работать. Мы сегодня остановились уже с работой. Будем продолжать, когда будет минус, потому что блоки не лепятся, тают, все капает. Все скульптуры тают, к сожалению», — поделился скульптор.
Валентин надеется, что его изящная скульптура, которая содержит множество тонких и резных элементов, выдержит плюсовые температуры.
«Пусть хотя бы ночью будет минус. Будем приходить и ночами работать», — понадеялся мужчина.
Директор проекта Наталья Тумакова рассказала, что конструкции ледового городка проектируются таким образом, чтобы их каркас мог выдержать потепление и не обрушиться на посетителей.
«Строятся контрфорсы, башенки в сечении квадратной формы, чтобы ни в коем случае они не упали. Надеюсь, все-таки оттепель будет не затяжной, не длительной. Не успеет городок растаять», — прокомментировала Наталья.
Тумакова отметила, что, если в Екатеринбурге сохранится температура +1…+2, то ледовый городок будет закрыт для посетителей.
Ранее сообщалось, когда в Екатеринбурге откроется ледовый городок.