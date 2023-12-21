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Капризная уральская погода может оставить екатеринбуржцев без ледового городка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 декабря, ФедералПресс. На главной площади Екатеринбурга проходит международный фестиваль ледовых скульптур, однако жители города могут так и не увидеть изящные творения изо льда из-за погодных условий.
Источник: РИА "ФедералПресс"

Международный фестиваль по созданию ледяных скульптур «Европа — Азия» проводится в Екатеринбурге уже в 22-й раз. Все скульптуры, которые возводят художники, как и иные элементы ледового городка — 2024, посвящены Александру Сергеевичу Пушкину, а тема — «По страницам пушкинских произведений».

В этом году в фестивале принимают участие команды из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Якутска, Ижевска, Архангельска, Хабаровска и Белоруссии. По окончании конкурса специальная комиссия выберет лучшие работы, а их создатели получат денежные призы. Первое место −150 тыс. руб, второе место — 100 тыс. руб, третье место — 50 тыс. руб.

Фестиваль-конкурс продлится до 26 декабря, и к этому времени все 7 запланированных скульптур должны быть готовы, однако начавшаяся оттепель может внести корректировки в работу скульпторов.

«Прошли холода экстремальные. Мы сразу решили проблему со льдом. Лед машина за машиной стал приходить на городок. Стало его достаточно. Не успевают и строители, и скульпторы. Все, казалось бы, было в порядке, но пришла оттепель, которую мы не хотели. Лед не любит плюсовых температур», — рассказала директор проекта «Айс-2000» Наталья Тумакова.

Скульптор Валентин Семенов приехал из Ижевска показать свое мастерство. Темой скульптуры, возводимой командой мужчины, стала «Песнь о вещем Олеге». Валентин поделился проблемами, с которыми сталкиваются творцы в период оттепели.

«К сожалению, работа пока нам не позволяет работать. Мы сегодня остановились уже с работой. Будем продолжать, когда будет минус, потому что блоки не лепятся, тают, все капает. Все скульптуры тают, к сожалению», — поделился скульптор.

Валентин надеется, что его изящная скульптура, которая содержит множество тонких и резных элементов, выдержит плюсовые температуры.

«Пусть хотя бы ночью будет минус. Будем приходить и ночами работать», — понадеялся мужчина.

Директор проекта Наталья Тумакова рассказала, что конструкции ледового городка проектируются таким образом, чтобы их каркас мог выдержать потепление и не обрушиться на посетителей.

«Строятся контрфорсы, башенки в сечении квадратной формы, чтобы ни в коем случае они не упали. Надеюсь, все-таки оттепель будет не затяжной, не длительной. Не успеет городок растаять», — прокомментировала Наталья.

Тумакова отметила, что, если в Екатеринбурге сохранится температура +1…+2, то ледовый городок будет закрыт для посетителей.

Ранее сообщалось, когда в Екатеринбурге откроется ледовый городок.