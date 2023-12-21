Самара окажется под влиянием магнитной бури 23 декабря

По информации my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью и слабостью. Кроме того, снизится внимание и работоспособность, появиться сонливость, возможны скачки артериального давления.