Самара окажется под влиянием магнитной бури 23 декабря

В Самаре местных жителей предупредили о надвигающихся сильных магнитных бурях. Они придут в областную столицу в конце уходящего года — 23 декабря.
По информации my-calend, сила магнитной бури составит 4 балла. В этот период метеочувствительные горожане могут столкнуться с ухудшением самочувствия, головной болью и слабостью. Кроме того, снизится внимание и работоспособность, появиться сонливость, возможны скачки артериального давления.
Специалисты рекомендуют самарцам не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.