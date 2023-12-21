В Казани бескондукторную систему оплаты введут в 126 троллейбусах и трамваях

В 2024 году еще 126 троллейбусов и трамваев в Казани будут оснащены бескондукторной системой оплаты проезда. В их число войдут 25 новых троллейбусов, которые начали курсировать по пяти маршрутам в ноябре этого года.
Как сообщили пресс-службе мэрии Казани в МУП «Метроэлектротранс», бескондукторной системой оплаты проезда будут оборудованы трамваи маршрутов № 5, № 5а, № 7 и троллейбусы маршрутов № 1, № 3, № 5, № 8. Горожане смогут оплачивать проезд транспортными и банковскими картами про помощи электронных устройств, установленных на поручнях у входов на площадки транспорта.
Напомним, в конце ноября в общественном транспорте Казани началась масштабная замена ручных терминалов оплаты проезда. Новые валидаторы работают лишь в тестовом режиме, однако уже в феврале 2024 года их планируется ввести в опытную эксплуатацию.