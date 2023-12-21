О концепции новогодних праздников напомнили жителям Краснодара власти

Для гостей и жителей кубанской столицы будут организованы локальные акции и концерты. Подробнее о формате празднования Нового года глава Краснодара рассказал ранее в своём Телеграм-канале (18+).
— Естественно, не будет городских фейерверков и массовых концертов на площадях. Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО. Безусловно, мы чувствуем понимание краснодарцев. Благодарю вас. Только вместе мы сможем добиться главного результата — чтобы новогодние каникулы прошли спокойно и без негатива. А праздновать с салютами и хороводами на Главной площади будем, когда все, кого мы ждём, вернутся домой с победой! — написал Евгений Наумов.
Отдельно глава города подчеркнул необходимость воздержаться от использования пиротехники.
Маленьких краснодарцев не оставят без внимания. Состоятся традиционные театрализованные представления (6+), на которые пригласят семьи военнослужащих, а также детей и их родителей из новых регионов России.
26 декабря на Пушкинской площади заработает Рождественская ярмарка (6+). На ней представят праздничные сувениры и украшения. Также можно будет попробовать различные блюда и напитки, посетить резиденцию Деда Мороза (6+) и сделать яркий снимок на фоне фотозоны. Жителей и гостей кубанской столицы будут ждать с 10:00 до 22:00. Главная городская ярмарка проработает до 8 января.
А с 15 декабря в столице Кубани уже начали курсировать праздничные троллейбусы и трамваи.
Купить живые ели, сосны и пихты можно будет на 25 торговых точках в ТЦ и гипермаркетах с 15 по 31 декабря.
Опубликованы адреса 25 елочных базаров в торговых центрах Краснодара.
Зеленые красавицы будут продаваться в разных районах города с 15 по 31 декабря.