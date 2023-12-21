О концепции новогодних праздников напомнили жителям Краснодара власти

— Естественно, не будет городских фейерверков и массовых концертов на площадях. Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО. Безусловно, мы чувствуем понимание краснодарцев. Благодарю вас. Только вместе мы сможем добиться главного результата — чтобы новогодние каникулы прошли спокойно и без негатива. А праздновать с салютами и хороводами на Главной площади будем, когда все, кого мы ждём, вернутся домой с победой! — написал Евгений Наумов.