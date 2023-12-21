Жителей Молдовы погода не выпустит в выходные из дома: Будет хлестать дождь, сыпать мокрый снег и сдувать штормовой ветер

В Молдове ожидается нелетная погода. В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 декабря, на большей части территории страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.
24 и 25 декабря ожидаются сильные порывы ветра.
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В Молдове ожидается нелетная погода. В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 декабря, на большей части территории страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.
24 и 25 декабря ожидаются сильные порывы ветра.