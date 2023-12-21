Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Жителей Молдовы погода не выпустит в выходные из дома: Будет хлестать дождь, сыпать мокрый снег и сдувать штормовой ветер

Молдавские синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие дни, который в корне отличается от предсказаний зарубежных коллег.
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 64% 769 мм рт. ст. +3°
Источник: Комсомольская правда

В Молдове ожидается нелетная погода. В ночь с субботы на воскресенье, с 23 на 24 декабря, на большей части территории страны возможны небольшие дожди и мокрый снег.

24 и 25 декабря ожидаются сильные порывы ветра.