Суеверия и приметы: какие нас ожидают сюрпризы в високосный 2024 год

В конечном итоге, верования о високосных годах остаются частью культурного фольклора и традиций. Независимо от суеверий, каждый может решить, как относиться к високосному 2024 году — как к времени перемен и новых возможностей или как к периоду осторожности и предостережения. Главное — нести в этот год свой собственный смысл и жить в гармонии с собой и миром вне зависимости от суеверий.