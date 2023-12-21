Салютов в новогоднюю ночь и Рождество в Москве не будет, сообщил источник

Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать о проведении спецоперации, во время которой «не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов и петард». По его мнению, фейерверки и громкие взрывы нужно запретить в Москве и некоторых других регионах.