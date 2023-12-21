Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Салютов в новогоднюю ночь и Рождество в Москве не будет, сообщил источник

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Москве не планируют запускать салют в новогоднюю ночь и на Рождество, сообщил РИА Новости источник в правительстве столицы.
550760.jpg
Источник: Агентство «Москва»

«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», — рассказал собеседник агентства.

Сегодня депутат Госдумы от ЕР Тамара Фролова в разговоре с РИА Новости выступила за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах.

Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать о проведении спецоперации, во время которой «не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов и петард». По его мнению, фейерверки и громкие взрывы нужно запретить в Москве и некоторых других регионах.

В прошлом году столица также воздержалась от проведения новогодних фейерверков. Решение приняли после голосования в «Активном гражданине», где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.

Такие же меры тогда приняли и в некоторых других регионах.