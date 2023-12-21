Салютов в новогоднюю ночь и Рождество в Москве не будет, сообщил источник

«На Новый год и Рождество Христово проведение фейерверочных показов в Москве не предусмотрено», — рассказал собеседник агентства.
Сегодня депутат Госдумы от ЕР Тамара Фролова в разговоре с РИА Новости выступила за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах.
Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать о проведении спецоперации, во время которой «не все в новогоднюю ночь гуляют до утра и с удовольствием воспринимают звон салютов и петард». По его мнению, фейерверки и громкие взрывы нужно запретить в Москве и некоторых других регионах.
В прошлом году столица также воздержалась от проведения новогодних фейерверков. Решение приняли после голосования в «Активном гражданине», где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.
Такие же меры тогда приняли и в некоторых других регионах.