Омский аэропорт назвал города, куда будут летать субсидированные рейсы

В следующем году из Омска субсидированными рейсами можно будет улететь в Екатеринбург, Минеральные Воды, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Тобольск, Томск, Уфу, Нижневартовск, Сургут и Ханты-Мансийск. Об этом в эфире радио «Монте Карло Омск» рассказал генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов. Впрочем, это список ещё может пополниться новыми направлениями.
Прямыми рейсами в 2024 году омичи также будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Норильск, Якутск, Новосибирск, Махачкалу, Казань, Иркутск. Из зарубежных направлений — Астана, Наманган и Ташкент. Ожидается, что будут запущены рейсы в Алма-Ату и Баку, а также чартером можно будет отправиться из Омска в Таиланд и Турцию.