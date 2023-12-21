Омский аэропорт назвал города, куда будут летать субсидированные рейсы

Прямыми рейсами в 2024 году омичи также будут летать в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Норильск, Якутск, Новосибирск, Махачкалу, Казань, Иркутск. Из зарубежных направлений — Астана, Наманган и Ташкент. Ожидается, что будут запущены рейсы в Алма-Ату и Баку, а также чартером можно будет отправиться из Омска в Таиланд и Турцию.