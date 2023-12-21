(Город Казань KZN.RU, 21 декабря). В Казани отреставрируют минарет Закабанной мечети. Она располагается на пересечении улиц Салимжанова и Хади Такташа в исторической части города. Минарет мечети прошел историко-культурную экспертизу, об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.
На объекте эксперты выявили утрату фрагментов контрфорсов, следы увлажнения конструкций фундаментов и отсутствие гидроизоляции. Также на стенах во время обследования нашли участки разрушения лицевой поверхности кирпичной кладки, выветривания растворов, механические повреждения кладки и другие дефекты. Инженерные коммуникации находятся не в работоспособном состоянии, как и крыша, колонны, перекрытия и лестницы.
Специалистами будут отремонтированы лицевая поверхность кирпичной кладки и фасады. У минарета воссоздадут крыльцо главного входа, а также сделают наружное крыльцо и пандус у входа. Демонтажу подвергнутся поздняя пристройка на западном фасаде и наружная эвакуационная лестница. В помещениях проведут отделку и перепланировку, будут устроены и расширены проемы. По историческим аналогам воспроизведут наружные двери фасадов. Кроме этого, будет сделан ряд других работ.
Закабанная мечеть уникальна тем, что она была построена в советские годы на средства прихожан. С 1960 года святыня признается памятником истории и культуры федерального значения.
Сегодня объект представляет собой двухэтажное здание с подвалом и неотапливаемым чердаком, минаретом над входом, михрабом и поздними кирпичными пристройками на севере и западе. А изначально он задумывался с трехуровневым минаретом, который означал три этапа жизни волжских булгар: доисламский, средневековый и новый.