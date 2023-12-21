В Казани отреставрируют минарет Закабанной мечети

Специалистами будут отремонтированы лицевая поверхность кирпичной кладки и фасады. У минарета воссоздадут крыльцо главного входа, а также сделают наружное крыльцо и пандус у входа. Демонтажу подвергнутся поздняя пристройка на западном фасаде и наружная эвакуационная лестница. В помещениях проведут отделку и перепланировку, будут устроены и расширены проемы. По историческим аналогам воспроизведут наружные двери фасадов. Кроме этого, будет сделан ряд других работ.