В Калининграде врачи спасли спортивного тренера после клинической смерти

В Калининграде на учебно-тренировочных сборах по кекусинкай прямо в спортзале стало плохо тренеру. Первую помощь ему оказал эндоваскулярный хирург Областной клинической больницы (ОКБ) Алексей Шелемехов, который в зале оказался случайно — привез на тренировку своего сына.
65-летний мужчина испытал клиническую смерть, него не было дыхания, сердцебиения и пульса. Врач начал выполнять реанимационные мероприятия, массаж сердца, искусственное дыхание. Через 15 минут пациент пришел в сознание, появились пульс и сердцебиение, состояние стабилизировалось.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, был организован срочный выезд на место происшествия реанимационной бригады.
Мужчине в итоге диагностировали острый инфаркт миокарда. Его быстро доставили в кардиологию ОКБ, провели экстренную операцию. Кардиологи и эндоваскулярные хирурги областной больницы спасли тренера после клинической смерти.
Дальнейшее лечение провели уже в кардиоцентре в Родниках.