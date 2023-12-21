В Калининграде врачи спасли спортивного тренера после клинической смерти

В Калининграде на учебно-тренировочных сборах по кекусинкай прямо в спортзале стало плохо тренеру. Первую помощь ему оказал эндоваскулярный хирург Областной клинической больницы (ОКБ) Алексей Шелемехов, который в зале оказался случайно — привез на тренировку своего сына.