Штраф до 50 тыс рублей грозит за пуск салюта в новогоднюю ночь в Воронеже

В зависимости от того, как действия будут квалифицированы, нарушителю могут выписать предупреждение или административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью человека — административный штраф в размере от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.