Штраф до 50 тыс рублей грозит за пуск салюта в новогоднюю ночь в Воронеже

С воскресенья, 31 декабря, в Воронежской области начнет действовать запрет на использование пиротехнических изделий. Ограничение на салюты, фейерверки и петарды в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающей к ним территориях будет действовать до 9 января 2024-го.
В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области пояснили, что за нарушение правил запуска и эксплуатации пиротехники жителям региона может грозить административный штраф в размере до 50 тыс. рублей.
По действующему законодательству действия нарушителя могут квалифицировать по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).Первая часть статьи предусматривает штраф до 1 тыс. рублей и административный арест до 15 суток.
Если нарушителем оказался ребенок младше 14 лет, к ответственности привлекут родителей. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ.
В зависимости от того, как действия будут квалифицированы, нарушителю могут выписать предупреждение или административный штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. В случае возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества либо причинения легкого или средней тяжести вреда здоровью человека — административный штраф в размере от 40 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.
Отдельно стоит упомянуть, что, если несанкционированный запуск фейерверков или других пиротехнических изделий, повлечет причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, то виновник может стать фигурантом уголовного дела по ст. 218 УК РФ (нарушение правил использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий). Статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.
РИА «Воронеж» писало, что с предложением о введении запретом на использование пиротехники выступил заместитель начальника ГУ МВД по Воронежской области Владимир Котов на заседании регионального оперативного штаба. Он пояснил, что ограничение позволит обеспечить безопасность и спокойствие граждан.
Подобные запреты ранее были введены в соседних с Воронежской областью регионах — в Ростовской и Белгородской областях.