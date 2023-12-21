Сергей Аксенов: Ущерб от стихии в Крыму оценили в 42 миллиарда рублей

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По его словам, от местных жителей, у которых пострадало имущество из-за непогоды, поступило 436 тысяч заявлений. Планируется, что люди получат компенсационные выплаты. Большая часть заявлений (336 тысяч) уже обработаны.
Как заверил Сергей Аксенов, до конца года выплаты получат те граждане, чье имущество было утеряно полностью или частично.
Ранее, как уже писала «РГ», была названа чуть меньшая предварительная сумма убытков, нанесенная Крыму 26 ноября, она составляла 39 миллиардов 700 миллионов рублей. Стихия нарушила в регионе энергоснабжение, подтопила и разрушила дома, нанесла урон природе.