«Вынуждены мерзнуть»: Женщина, обратившаяся к президенту по поводу цен на яйца, сообщила о деликатной проблеме

14 декабря 2023 года во время «Прямой линии» Ирина Акопова из Краснодара обратилась к Владимиру Путину с просьбой проверить цены на яйца. За пару недель стоимость дешевого белка взлетела более чем на 40%. Тогда президент России пообещал разобраться в ситуации и стабилизировать цены. Но проблема со стоимостью товаров на прилавках магазинов не единственное, что беспокоит женщину. В разговоре с «Комсомолкой» Ирина рассказала, что в городе еще есть проблемы, о которых она хотела бы рассказать президенту.
Ирина Акопова сообщила, что в школе № 60, куда ходит ее внучка, не работает туалет и дети вынуждены зимой выходить на мороз.
«Какой год на дворе, а в городе дети все еще ходят в уличный туалет. В школе туалет как бы есть, на втором этаже, но открывают его только для второй смены», — поделилась Ирина Акопова.
При этом в департаменте образования Краснодара ответили, что туалеты есть, а ремонт школы завершили в 2023 году.
«Главный вход на территорию СОШ № 60 и в здание школы находится с улицы Фадеева, где территория благоустроена, находится тротуар. Ремонт входной группы в здание школы выполнен в 2023 году. Также в трехэтажном здании туалеты предусмотрены на 2 и 3 этажах. В здании начальных классов туалет есть. Также предусмотрен уличный туалет со дня ввода школы в эксплуатацию», — сообщили в администрации Краснодара.
В мэрии уточнили, что все имеющиеся туалеты в школе № 60 находятся в рабочем состоянии.