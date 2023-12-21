«Вынуждены мерзнуть»: Женщина, обратившаяся к президенту по поводу цен на яйца, сообщила о деликатной проблеме

14 декабря 2023 года во время «Прямой линии» Ирина Акопова из Краснодара обратилась к Владимиру Путину с просьбой проверить цены на яйца. За пару недель стоимость дешевого белка взлетела более чем на 40%. Тогда президент России пообещал разобраться в ситуации и стабилизировать цены. Но проблема со стоимостью товаров на прилавках магазинов не единственное, что беспокоит женщину. В разговоре с «Комсомолкой» Ирина рассказала, что в городе еще есть проблемы, о которых она хотела бы рассказать президенту.