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Отец пятерых детей из Волгодонска награжден медалью «За храбрость» на СВО

Ростовская область, 21 декабря 2023. DON24.RU. В Волгодонске участник СВО Александр Горностаев награжден медалью «За храбрость» II степени, сообщили в мэрии. Награду ему вручил военный комиссар города Геннадий Терещенко.

Как сказал военком, государство высоко оценило мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные бойцом при исполнении воинского долга.

Участник специальной военной операции Александр Горностаев ранее воевал в Чечне. В мирной жизни работал фрезеровщиком на мебельном предприятии. Сейчас Александр воспитывает пятерых детей.

В январе 2023 года Александр Горностаев заключил контракт с вооруженными силами, после чего отправился в зону СВО. Принимал участие в боевых действиях в составе батальона «БАРС-18».

В июне Александр Горностаев получил ранение во время боя у села Берестового. В настоящее время он проходит лечение и реабилитацию в военном госпитале.