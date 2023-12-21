Отец пятерых детей из Волгодонска награжден медалью «За храбрость» на СВО

Как сказал военком, государство высоко оценило мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные бойцом при исполнении воинского долга.
Участник специальной военной операции Александр Горностаев ранее воевал в Чечне. В мирной жизни работал фрезеровщиком на мебельном предприятии. Сейчас Александр воспитывает пятерых детей.
В январе 2023 года Александр Горностаев заключил контракт с вооруженными силами, после чего отправился в зону СВО. Принимал участие в боевых действиях в составе батальона «БАРС-18».
В июне Александр Горностаев получил ранение во время боя у села Берестового. В настоящее время он проходит лечение и реабилитацию в военном госпитале.