Под Новосибирском мэр Бердска извинился за отключение воды

Мэр Роман Бурдин официально извинился за неудобства, связанные отключением части города от системы водоснабжения.
Отключение произошло 20 декабря из-за проведения работ по замене затвора на насосно-фильтровальной станции-2. После окончания работ ожидалась нормализация давления воды к 20:00, но из-за высокого потребления воды все произошло иначе. В результате возникли проблемы с подачей воды в различные зоны города.
21 декабря временно отключили горячее водоснабжение и отопление в 96 домах.
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Первомайском сквере Новосибирска разобрали здание Park Cafe.