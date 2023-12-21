Под Новосибирском мэр Бердска извинился за отключение воды

Отключение произошло 20 декабря из-за проведения работ по замене затвора на насосно-фильтровальной станции-2. После окончания работ ожидалась нормализация давления воды к 20:00, но из-за высокого потребления воды все произошло иначе. В результате возникли проблемы с подачей воды в различные зоны города.